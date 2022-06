Rennes : une femme handicapée se perche en haut d'un immeuble en construction

Une femme de 51 ans est montée ce mardi matin en haut d'un immeuble en construction, vers 6h30 à Rennes, quai d'Ille-et-Rance. Les secours sont arrivés vers 7h15, une vingtaine de sapeurs-pompiers et une dizaine de véhicules sont sur place, tout comme la police nationale et la police municipale. Les pompiers spécialisés du Grimp, le Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, sont aussi mobilisés, prêts à intervenir. La circulation sur la voie est coupée.

La femme montée sur un immeuble en construction, à Rennes, veut alerter sur les personnes en situation de handicap. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Alerter sur la situation des personnes handicapées

Cette femme souhaite ainsi alerter sur les personnes en situation de handicap. Elle souffre de plusieurs maladies, notamment de fibromyalgie et de dystonie tremblante, indique son fils, présent sur place. "Il n'y a pas assez de choses faites pour cette cause. Cela la complique beaucoup dans sa vie. Elle n'a pas pu beaucoup travailler, bien vivre sa vie, et en a ras le bol, elle veut que les gens le voient", explique Aymen, 19 ans, présent au sol pour discuter avec les secours.

D'importants moyens de secours ont été déployés. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Elle demande à pouvoir parler à la maire, elle attire l’œil, c'est la seule façon qu'elle a trouvé pour le faire. Elle a déjà fait une grève de la faim pendant quatre mois, et a envoyé plusieurs courriers et mails qui n'ont rien donnés." Son fils assure que la femme ne redescendra que lorsqu'un rendez-vous aura été pris. Elle est redescendue par ses propres moyens vers 10h30.