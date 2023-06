Rennes : une jeune femme interpellée pour avoir filmé un meurtre à la machette

Un jeune homme de 26 ans, d'origine sénégalaise, est mort lundi 29 mai 2023 à Rennes après avoir été victime de plusieurs coups de machette devant la station de métro Henri-Fréville, dans le sud de la ville. Une vidéo de l'agonie de la victime a été ensuite diffusée sur les réseaux sociaux suscitant beaucoup d'effroi, notamment du côté du procureur de la République Philippe Astruc.

Une semaine après, on apprend qu'une jeune femme de 19 ans, sans antécédent judiciaire, a été interpellée et placée en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Rennes. Elle est entendue, précise le magistrat, sous la qualification de "diffusion d'image relative à la commission d’une atteinte volontaire de l’intégrité de la personne et de non-assistance à personne en péril".

