Rennes : une maman affirme que son fils a perdu un œil lors de l'acte 10 des gilets jaunes

Les forces de l'ordre ont fait usage tout au long de la journée de tirs de flashball, de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement

Rennes, France

Dans une vidéo postée sur le réseau social Facebook ce dimanche 20 janvier, une mère de famille affirme que son fils a été blessé grièvement à l’œil à la fin de la manifestation des gilets jaunes à Rennes samedi 19 janvier.

Selon elle, son fils de 27 ans aurait été touché au visage par un tir de flashball, alors qu'il faisait un cordon de sécurité autour d'un autre blessé. Contactée, la préfecture avoue avoir "très peu d'éléments" et que "les circonstances de l’événement ne sont pas encore établies", mais confirme que "parmi les dix blessés lors de la manifestation, un jeune homme de 27 ans a été touché à l’œil vraisemblablement par l'explosion d'une grenade de désencerclement".

Dès 14h30, les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène et de tirs de flashball pour disperser certains individus qui lançaient des projectiles. Tout au long de la journée la tension était palpable et des affrontements ont éclaté dans le centre-ville. En fin de journée, policiers et gendarmes mobiles ont dû faire usage de la force a fin d'écarter les derniers petits groupes qui subsistaient dans le centre de Rennes.

Marie-Laure Leroy, enseignante originaire de la région de Quimperlé, en profite pour interpeller directement le président de la République dans cette vidéo d'un peu plus de cinq minutes : "Ces jeunes ne portaient pas de masques, étaient désarmés [...] combien de blessés va-t-il encore falloir ?"

Au total il y a eu 16 blessés lors de la manifestation selon la préfecture. Dix côtés manifestants et six côtés forces de l'ordre.