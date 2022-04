Rennes : une mère de famille et ses deux enfants agressés dans le métro

A Rennes, une mère de famille et ses deux enfants ont été agressés dans le métro, station Villejean ce mardi 19 avril, à la mi journée. Un homme a porté des coups aux enfants, et exhibé un couteau. Souffrant d'antécédents psychiatriques, il a été interpelé et placé en milieu spécialisé.