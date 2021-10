Rennes : une mère de famille interpellée pour des menaces de mort contre une enseignante

Une mère de famille est ce vendredi soir en garde à vue à Rennes, pour avoir menacé de mort une enseignante et une ATSEM de l'école Jean Rostand.

Une mère de famille est en garde à vue ce vendredi soir à Rennes, pour des menaces de mort contre une enseignante, a appris France Bleu Armorique de sources concordantes, confirmant une information de Ouest-France.

Les faits se sont déroulés dans la matinée, à l'école Jean Rostand, dans le quartier de Beaulieu. La femme a "menacé de mort ce matin une institutrice et une ATSEM de cette école à la suite d’un différent. Elle a été interpellée sans incident en fin d’après-midi et se trouve actuellement en garde à vue", indique le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Selon une source policière, ce sont les effectifs de la brigade anticriminalité et de la sureté départementale qui ont procédé à l'arrestation.

Des faits inadmissibles, réagit le rectorat

Dans un communiqué, le rectorat explique qu'un "dépôt de plainte de la professeure victime de menaces est en cours auprès des services de police. Les autorités académiques dénoncent ces faits inadmissibles et apportent à la professeure des écoles concernée tout le soutien et l'accompagnement nécessaires. Le Recteur d'académie a décidé de s'associer à la plainte de l'enseignante et prend toutes les dispositions nécessaires pour la placer sous protection fonctionnelle." D'après nos informations, les faits n'auraient aucun rapport avec la journée de commémoration à Samuel Paty.