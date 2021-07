Rennes : une retraitée de 75 ans meurt suite à une agression dans son immeuble

Il est environ 17h30 jeudi 17 juin quand un couple de retraités entend des bruits suspects depuis leur appartement. Ces bruits proviennent du sous-sol de leur immeuble square de Galicie, dans le quartier du Blosne à Rennes. Le couple descend et tombe nez-à-nez avec un groupe de sept jeunes. En prenant la fuite, ils bousculent les deux retraités. Le mari de 73 ans reçoit des coups au niveau du thorax. Sa femme de 75 ans tombe sur la tête. Grièvement blessée, elle sera prise en charge par le Samu vers 17h50 et transportée au CHU de Pontchaillou, où elle a ensuite succombé à ses blessures. Qu'est-ce que que faisait ce groupe de jeunes dans ce sous sol d'immeuble ? Pourquoi ont-il agressé le couple de retraités ? Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire.