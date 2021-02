EN IMAGES - Une salle de bain en mosaïques Odorico détruite malgré l'alerte d'un spécialiste à Rennes

Une salle de bain en mosaïques conçue il y a près d'un siècle a été réduite en morceaux mardi 23 février, boulevard Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Rennes (Ille-et-Vilaine). La veille au soir, Daniel Enocq reçoit des photos par un ami pour l'alerter de la présence de mosaïques Odorico, du nom des célèbres mosaïstes italiens. Une fois sur place le lendemain, ce spécialiste prend quelques photos puis appelle vers 9 heures le promoteur, Bati Armor, pour demander si elle serait préservée.

Daniel Enocq a eu le temps de prendre quelques photos avant la destruction. - Daniel Enocq

"Il semblait que ce ne soit pas prévu, j'ai proposé de revenir sur place pour récupérer une partie de la mosaïque. Quand je suis arrivé vers 11h30, tout était par terre, je n'ai récupéré que des petits bouts", se désole Daniel Enocq. C'était très simple à démonter, la mosaïque était posée sur une cloison en brique."

Malgré une visite des architectes des Bâtiments de France

De son côté, le promoteur explique avoir été prévenu alors que la destruction était déjà lancée. "Il semblerait qu'ils n'étaient pas au courant parce que c'était muré depuis longtemps. Même avec une lampe torche, ils s'en seraient aperçus...", ajoute Daniel Enocq.

La salle de bain était murée, ce qui peut expliquer l'absence de précaution pendant le chantier. - Daniel Enocq

Celui qui a déjà repéré plus de 700 adresses de mosaïques explique avoir identifié la présence "d'une baignoire ou d'un bidet". Une visite des architectes des Bâtiments de France a été réalisée avec le début du chantier, mais la présence de cette salle de bain Odorico n'a pas été mentionnée.

"On va faire le maximum pour récupérer les morceaux et reconstituer les mosaïques", explique-t-on chez Bati Armor. "On a prévenu tout de suite le responsable technique qui a prévu l'arrêt total du chantier. Tous les ouvriers ne connaissent pas les mosaïques Odorico !"

Si vous repérez la présence de mosaïques Odorico chez vous, vous pouvez contacter Daniel Enocq au 06 17 65 12 37 ou sur l’adresse mail enocqd@gmail.com