Rennes : une violente bagarre dans le hall du CHU

Rennes, France

C'est un événement d'une rare violence qui s'est produit un peu avant midi au Centre Hospitalier Universitaire de Rennes ce jeudi 03 octobre.

Par le plus grand des hasards, deux familles rivales, originaires des Balkans, se sont croisées dans le hall du CHU. Elles décident de régler leur compte sur place à côté de la cafétéria, au milieu des patients et des visiteurs. Une bagarre éclate, impliquant une vingtaine de personnes. Les témoins, ainsi que les agents de sécurité témoignent de la violence des coups, et de l'utilisation de matraque télescopiques.

Le personnel à l'accueil décide d'appeler deux agents de sécurité. Des agents qui ne sont pas forcément équipés dans ce genre de situation. Au vu de l'ampleur de la rixe, d'autres agents arrivent, et prennent la décision d'appeler les forces de l'ordre. Quatre véhicules sont dépêchés mais les protagonistes de la rixe se sont rapidement dispersés, et le calme est revenu avant l'arrivée des policiers.

Un événement exceptionnel

Quatre personnes sont blessées au cours de l'altercation, et ont été placées sous surveillance. Il n'y a pas eu d'interpellation.

La direction de l'hôpital rappelle que c'est un événement tout à fait rarissime et exceptionnel, qui au final n'est que le résultat au final d'un concours de circonstance.

Les agents de sécurité du CHU sont d'ailleurs en ce moment en grève, ce qui explique que deux agents sur huit étaient présents au début de l’événement.