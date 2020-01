Rennes : une voiture tombe dans l'écluse du canal Saint-Martin

Un véhicule a plongé dans l'écluse du canal Saint-Martin à Rennes ce samedi 04 janvier un peu avant 05h00 du matin. Heureusement le conducteur a pu sortir avant et n'est pas blessé. Des plongeurs doivent intervenir afin de dégager les voies navigables.

Rennes, France

C'est une intervention un peu particulière pour les pompiers de Rennes. Une voiture est tombée ce samedi 04 janvier dans l'écluse du canal Saint-Martin, un peu avant 05h00 du matin.

Le conducteur, seul occupant à bord, a pu s'extirper du véhicule. Il n'est pas blessé, et ne souffre pas d'hypothermie, mais il a quand même été pris en charge par les pompiers.

Une opération de dépannage est en cours et va durer une partie de la matinée, car le véhicule obstrue les voies navigables. Des plongeurs doivent apporter des sangles et attacher la voiture afin de la soulever et dégager l'écluse.