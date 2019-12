Rennes : vague d'interpellation de mineurs après une série de vols

Les enquêteurs de la police de Rennes ont retrouvé la trace de mineurs suspectés d'une vingtaine de vols avec violence dans les quartiers Villejean et Sud-Gare. Sept jeunes entre 11 ans et 15 ans ont été interpellés ce mercredi 18 décembre.

Rennes, France

C'est une longue enquête qui a permis aux policiers de Rennes d'interpeller ce mercredi 18 décembre au petit matin sept mineurs âgés de 11 à 15 ans. Ces jeunes seraient impliqués dans 21 vols avec violence depuis le mois de septembre dans la capitale bretonne, essentiellement dans le quartier de Villejean et Sud-Gare.

Ces mineurs agissaient aux sorties de métro ou aux arrêts de bus, entre 17h00 et 20h00, et toujours en bande pour une effet de meute. Leurs cibles, de jeunes adultes. Il semble que les voleurs s'approchaient des victimes et les menaçaient, parfois avec un couteau, pour les détrousser. Ils seraient à l'origine de 21 agressions entre septembre et décembre, faisant 24 victimes. L'une d'elles s'est même vue délivrer une interruption temporaire de travail de 15 jours.

Ces jeunes cherchaient surtout à voler des portefeuilles, mais aussi des Air Pods, des écouteurs sans fils. Le leader de cette bande est âgé de 13 ans, il aurait participé à une dizaine d'agressions.

Un phénomène inquiétant pour la police de Rennes sachant que la plupart n'étaient pas connus des services de police. Les suspects nient les faits. Les mineurs interpellés âgés de plus de 13 ans sont en garde à vue, les autres sont en retenue judiciaire. Ils peuvent être poursuivies pour vols en réunion avec violence et arme.