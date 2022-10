Rennes : viols et agressions sexuelles sur 27 enfants, l'ex magicien condamné à 18 ans de prison

Au terme de deux semaines de procès, le verdict des assises des mineurs d'Ille-et-Vilaine est tombé vendredi 14 octobre à Rennes. Un ancien magicien, âgé de 36 ans, a été reconnu coupable de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs de moins de 15 ans et condamné à 18 ans de réclusion criminelle dont les deux tiers de sûreté. Le procès s'est déroulé à huis clos. Les jurés ont délibéré pendant plus de 6 heures.

Ces faits ont été commis entre 2002 et 2017 en Bretagne, Normandie, Deux-Sèvres et aussi Grand-Est, la Suisse et le Royaume-Uni. Il abusait de ces jeunes victimes, en majorité des fillettes de 5 à 7 ans, en gagnant la confiance de leurs parents. Parmi elles, l'une de ses soeurs, des cousines ou les enfants de ses propres amis. L'affaire avait été révélée en fin 2017. Il s'était lui-même dénoncé à une amie et avait été placé en détention provisoire.

Après 15 jours d'audience, la cour d'assises a parfaitement rendu justice. Je pense qu'aujourd'hui les familles ont été entendues - Maitre Gwendoline Ténier, avocate des parties civiles