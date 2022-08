Deux centres temporaires ont été ouverts à Caen et à Mondeville pour faire face aux retards de traitements des demandes de renouvellement des cartes d'identités et de passeports dans le Calvados. Pendant six semaines et jusqu'au 31 juillet, ils ont permis de traiter 6000 dossiers.

Renouvellement de titres d'identités : Près de 9000 demandes traitées en six semaines à Caen et à Mondeville

De la mi-juin au 31 juillet, deux centres temporaires de traitement des cartes nationales d’identité et des passeports ont été installés à Caen et à Mondeville. Ils ont eu pour mission d'aider à faire face aux retards de traitements des dossiers dans le Calvados en raison de la pandémie de Coronavirus.

En six semaines, ces deux centres ont permis de répondre à près de 6000 demandes. Si l'on y ajoute les 3000 dossiers traités dans le même temps par les services d'état civil des deux communes, Caen et Mondeville ont au total répondu à près de 9000 demandes en six semaines.

"Le préfet du Calvados avait mobilisé la ville de Caen, d'Hérouville et de Mondeville sur ce dispositif pour éponger ces retards, se remémore Nicolas Gosselin, le directeur général des services de la Mairie de Mondeville. On n'est pas habitué à travailler sur ces rythmes de crise. On a prouvé qu'on était capable de le faire. En dix jours, le centre était ouvert avec six postes de travail et des contractuels formés en urgence. Et cela a permis de répondre à la demande. "

A Mondeville, le nombre de renouvellement de passeports et de cartes d'identité a été multiplié par dix avec le centre de traitement provisoire © Radio France - Olivier Duc

Les rendez-vous proposés en ligne ont rapidement trouvé preneurs auprès des usagers. "A partir de la fin juin sur le centre temporaire de Caen, il n'y avait plus un rendez-vous de disponible ou très peu, relate Valérie Téti-Crépas, chef du service citoyenneté à la maire de Caen . Cela a permis de doubler les rendez-vous et les demandes de titres à Caen. Des Parisiens sont venus jusqu'ici parce qu'ils ne trouvaient pas de rendez-vous en région parisienne."

En Juillet, le centre temporaire de traitement de Caen a ainsi honoré 1693 rendez-vous qui se sont ajoutés aux 1086 dossiers traités par la commune. Et sur le centre temporaire de Mondeville, la demande a surpassé largement ce que la ville traite sur une année entière.

"D'ordinaire, on est à 60-70 titres par semaine à Mondeville. Là on arrive à 4000 cartes d'identités et passeports en six semaines, souligne Nicolas Gosselin. Il fallait faire vite parce qu'il y avait des temps d'attente très long de l'ordre de quatre mois pour les rendez-vous. On a réussi maintenant à ramener ce délai à six semaines."