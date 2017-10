Rénovation au Fort du Portalet : les détenus reçoivent leur diplômes

Pendant six mois, six détenus ont rénové le Fort du Portalet, en vallée d'Aspe. Encadré par les Compagnons, ils ont reçus leur diplômes de maçon de bâti ce vendredi. Une pièce qui devrait accélerer leur réinsertion.

Ils ont apporté leurs pierres à l'édifice. Six détenus venus des maisons d'arrêt de Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan ou encore de Tarbes ont rénové le Fort du Portalet pendant six mois. Ils viennent de recevoir leurs diplômes des mains du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Depuis début avril, huit heures par jour, ils ont pu se former à l'enduit, à la réfection des murs ou au montage d'échafaudages, auprès d'un formateur des Compagnons du Tour de France. Le but : permettre à des détenus d'obtenir un savoir-faire et de se réinsérer plus facilement. "C'est souvent le premier diplôme de leur vie. Ils démarrent avec plus de chances que celui qui n'a aucune qualification" se félicite Catherine Veyssy, vice-présidente en charge de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'emploi au Conseil Régional.

Une sélection rigoureuse

Après le succès du premier projet réalisé en 2015, les places étaient très demandées par les détenus. Vingt-trois candidats voulaient en faire partie. Au total, seuls six ont été sélectionnés, en fonction de leurs motivations, de leur capacité à vivre en communauté et du temps qu'il leur restait à effectuer en prison. Les six volontaires sont en passe de purger leur dette envers la société. Avant d'entamer les travaux, les détenus en semi-liberté ont suivi une formation de cinq semaines à Lons, auprès des Compagnons du Tour de France. Ils se sont ensuite attelés à la rénovation du Fort. Une ligne non négligeable sur leur futur CV.