Rénovation des locaux, personnel : du mieux pour la justice dans la Drôme

Luc Barbier avait beaucoup râlé sur l'état de la justice dans la Drôme. manifestement, cela a porté ses fruits. Invité de France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin, le président du tribunal judiciaire de Valence note des avancées pour le personnel du palais de justice mais aussi pour les justiciables.

France Bleu Drôme Ardèche : la situation s'est arrangée dites-vous. Qu'est ce qui a vraiment changé ?

Nos appels ont été entendus, je dirais "enfin" entendus. Après des années et une mobilisation très importante au printemps 2022, qui n'avait pas nécessairement plu d'ailleurs à tout le monde. Nous avons eu des annonces avec la venue du garde des Sceaux le 25 juillet dernier, qui a autorisé une acquisition d'un bâtiment de 800 mètres carrés pour étendre le tribunal. Et Dieu sait s'il y en avait besoin, mais également la réalisation de travaux intérieurs, puisque ça faisait 28 ans qu'il avait eu ni peinture ni autre aménagement. 150 000 € ont été débloqués. Les travaux sont actuellement en cours.

Quel genre de travaux ?

Alors tout simplement des travaux de peinture et de moquette. Imaginez déjà une habitation où la moquette n'a pas changé depuis 28 ans. Ça fait un peu bizarre sur un lieu de passage. C'est important pour le bien-être du personnel. Les conditions de travail sont fondamentales quant aux qualité de vie au travail, mais également pour le justiciable lorsqu'il a accès à la juridiction. Et ce n'est pas non plus anodin.

Coup de frais dans les locaux, pour autant, les personnels sont toujours à l'étroit. Là, il va falloir un petit peu de temps ?

Alors bien sûr, il va falloir le temps. Déjà, on a la sûreté de l'acquisition de ce bâtiment. Il va falloir évidemment les démarches administratives classiques, puis la réalisation de travaux en perspective de 2025 début 2026. Alors certes, ce n'est pas dans l'immédiateté, mais quoi qu'il en soit, on a enfin des perspectives.

Vous aviez aussi des problèmes de connexion Internet. Est ce que ça va mieux de ce côté là ?

Alors ça ne va pas mieux à l'heure actuelle. Mais on a eu également un engagement du ministère pour plus d'un million 1.050.000 exactement pour la réalisation de travaux relatifs à l'informatique, à la numérisation sur l'année 2024.

Concernant le personnel, la situation s'arrange t-elle aussi ? Quelle garantie avez vous aujourd'hui ?

Valence, malheureusement, ne se différencie des autres juridictions. Il y a une pénurie de fonctionnaires et de magistrats ou plus directement des postes qui ne sont pas pourvus à l'heure actuelle, on a toujours un certain nombre de postes de greffiers qui ne sont pas pourvus. C'est "moins pire" entre guillemets, mais je suis sur l'euphémisme. C'est moins pire que ça ne le fut, mais c'est pas encore parfait. Quant aux magistrats, il en manque. Alors j'ai eu une création de postes de magistrat mais j'ai eu deux départs, donc je suis sur un solde négatif. Et en réalité, là, c'est sur le tribunal de proximité de Montélimar, un très gros tribunal.

Si on parle de ces travaux, de ces personnels qui vous manquent, c'est que ça a forcément des conséquences pour les justiciables, pour l'avancée des procès, des affaires. Est ce que là, pour nous, justiciables, ça va aller un peu mieux, un peu plus vite?

La justice, elle a toujours la réputation d'aller très lentement. J'ai fait un certain nombre de juridictions avant de devenir président de cette juridiction. Alors, même si ça peut surprendre pour la justice en matière civile, dans la Drôme, les délais sont satisfaisants. Pour les divorces, les après-divorces, on a des délais qui sont remarquables, et ca va continuer parce que si la connexion (internet ndlr) est meilleure, les ordinateurs "planteront moins" comme on dit. Et puis surtout, il y aura la dématérialisation qui sera beaucoup plus importante puisqu'on pourra enfin le faire.

Vous avez combien de retard aujourd'hui sur les dossiers ?

On a en matière civile pas énormément de retard. En matière pénale, en revanche, on n'est pas bon, on n'est pas bon du tout parce qu'il y a une délinquance qui est très importante. Il y a une délinquance qui malheureusement est en hausse. Et ce qui fait qu'en réalité on n'est pas totalement à l'étiage du personnel qu'il faut et qu'il faudrait. Mais néanmoins on a mis en place des mesures, des créations d'audiences et je remercie les fonctionnaires et les magistrats. Je pense qu'à distance d'une année, on aura diminué de plusieurs mois. Et tout ça dans l'intérêt du justiciable, les victimes, la société mais également les auteurs qui doivent avoir leur sanction.

Les greffiers suivent un mouvement national pour réclamer de meilleurs revenus. Ça perturbe les audiences. Vous comprenez leur colère ?

L'Assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ont voté a voté une motion de soutien de greffiers. Ce sont les hommes de l'ombre, les hommes et les femmes de l'ombre qui ont des conditions financières qui, à mon sens, ne sont pas satisfaisantes du tout. Alors il y a des avancées qui sont en cours. Mais je pense que le ministère peut encore un peu avancer.