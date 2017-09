Rentrée 2017 : France Bleu dans la grande et la petite écoles

France Bleu Saint-Étienne Loire fait l'évènement de la rentrée ce lundi en étant en direct de deux écoles du département de la Loire. L'une des plus grandes, l'école Thiollier avec 362 élèves à Saint-Étienne, et la plus petite, l'école de Burdignes qui compte 14 élèves.

Quatorze classes à Saint-Étienne, quatorze élèves à Burdignes. La rentrée ne se fait pas vraiment dans la même ambiance dans les deux communes de la Loire. Votre radio vous accompagne ce matin dans cette journée pas comme les autres. Jusqu'à 9 heures, nous sommes donc en direct de ces deux écoles du premier degré de la Loire. L'école Paule et Joseph Thiollier de Saint-Étienne, du nom de deux Justes stéphanois, est l'une des plus grandes du département. L'école de Burdignes, au sud de Bourg-Argental, à la limite de la Loire et de l'Ardèche, est la plus petite.

Saint-Étienne flambant neuve, Burdignes en travaux

Rien à voir entre l'école stéphanoise - qui avec ses 362 élèves, ses 14 classes et son énorme cour ressemble vraiment à un collège - et l'école de Burdignes, installée cette année dans une salle communale car il y a des travaux. La seule enseignante de ce village de 350 habitants a des élèves de la grande section au CM2, avec parfois un élève par niveau. A l'école Thiollier par exemple, il y a pas moins de deux classes de CP. Cet établissement est flambant neuf derrière la cité du design. Il a été inauguré il y a trois ans.

Ce sont donc ces deux réalités scolaires très différentes que nous entendrons, avec les professeurs, les parents et les élèves. Les maires des deux communes seront également nos invités en même temps à 7h50.

A l'école communale de Burdignes. © Radio France - Frédéric Bœuf

142 000 élèves font leur rentrée ce lundi dans la Loire. Plus de la moitié -78 000- sont dans le premier degré, en maternelle ou en primaire. Dans la majorité des établissement,s la sonnette retentira à 8h30.