Rentrée de la Toussaint : l'intégrité physique des élèves avant le protocole sanitaire, pour le SNPDEN-Unsa

Les écoliers, collègiens et lycéens retrouvent leurs établissements ce lundi après les vacances de la Toussaint, malgré le reconfinement et malgré les attaques terroristes de Conflans-Sainte-Honorine et Nice. Avec des protocoles contradictoires selon le représentant du SNPDEN-Unsa dans la Loire.