Rentrée: des parents d'élèves déjà inquiets dans les Pyrénées-Orientales

Lundi 2 septembre, la rentrée a été agitée dans certaines écoles maternelles et primaires des Pyrénées-Orientales. Dans plusieurs villes du département, parents d'élèves et syndicats d'enseignants s'inquiètent du nombre d'élèves par classe.

"Quand on est arrivé ce matin, on a été un peu pris au dépourvu". La fille de Jérôme faisait sa rentrée en CP ce lundi matin. Au moment de jeter un œil sur l'effectif de la classe, surprise : ils seront 31. Même chose dans l'autre classe de CP, et jusqu'à 32 en CE1. "Ça devient de la garderie. Comment ces enfants peuvent arriver à apprendre quelque chose dans ces conditions ?" s'interroge Jérôme.

Des effectifs chargés à plusieurs endroits du département

"La maîtresse ne peut pas s'occuper d'autant d'enfants ! Sachant qu'il y en a certains en difficulté... C'est inacceptable, intolérable"s'étrangle une mère de famille. Devant l'école, les parents d'élèves se sont organisés et ont mis dès l'après-midi des banderoles sur le portail de l'établissement : "École en crise", "Éducation en danger"... Ils ont prévu de bloquer l'entrée de l'école mardi matin, en signe de protestations. Ils réclament l'ouverture d'une nouvelle classe. Ailleurs, même sentiment mêlé de colère et d'inquiétude. À Canohès, les parents ont distribué des tracts pour dénoncer des classes trop chargées.

Les syndicats enseignants s'inquiètent eux aussi de classes sous tensions, avec de 28 à 30 élèves en moyenne. Ils citent entre autres les maternelles des Platanes et de Jules-Ferry à Perpignan, les écoles de Pia et d'Ille-sur-Têt.

D'après les organisations syndicales, aucune création de poste n'est envisagée dans le département par l'académie. L'ouverture d'une classe à un endroit signifierait donc la fermeture d'une autre ailleurs. Une réunion est prévue à l'inspection académique mercredi, pour procéder aux derniers ajustements de rentrée. Des parents d'élèves y ont d'ores et déjà prévu un rassemblement .