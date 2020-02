Rentrée du tribunal de Tours: le Procureur s'attaque aux règlements de compte entre bandes rivales de quartier

Indre-et-Loire, France

L'activité du tribunal correctionnel de Tours est en très nette augmentation. Il a traité 35 000 affaires l'an dernier contre 26 000 un an plus tôt et les juges ont rendu près de 5000 décisions contre 4400 en 2018. C'est par ces chiffres que Grégoire Dulin, le Procureur de la République, a tiré le bilan de l'année judiciaire au cours de la rentrée solennelle du tribunal ce jeudi matin. Il a insisté sur le travail considérable de déstockage des procédures qui a été réalisé par les 10 membres du personnel du Parquet, ils ont réussi à absorber les 8000 dossiers qui n'avaient pas encore été traités. Aujourd'hui, l'étiage des procédures se maintient à 700 à 800 dossiers en cours en moyenne. Les garde à vue sont aussi à la hausse: +15% chez les policiers, et +30% chez les gendarmes. En 2020, Grégoire Dulin s'est donné trois lignes d'action.

En premier lieu, la lutte contre la délinquance dans les quartiers dits de reconquête républicaine, comme le Sanitas à Tours, la Rabaterie à Saint Pierre-des-Corps et la Rabière à Joué-lès-Tours, avec ces règlements de comptes entre bandes rivales qui ont trouvé un nouveau terrain de jeu, le tram de Tours. Un groupe local de traitement de la délinquance va être créé spécifiquement pour faire face à ces affrontements entre bandes. Ce GLTD va cartographier cette délinquance en repérant les individus pour les neutraliser judiciairement. En deuxième lieu, l'audition des victimes de violences conjugales et leur dépôt de plainte seront facilités, même en cas d'hospitalisation, grâce à un accord passé avec le CHU; en 2019, le parquet a traité tous les mois 6 fois plus d'affaires de violences conjugales qu'en 2018. Enfin, cette année, la modernisation des procédures pénales va bénéficier d'un coup d'accélérateur puisque progressivement les actes échangés entre le Parquet, la police, la gendarmerie et les avocats seront numérisés.

Les avocats ont fait une chaîne humaine avant l'ouverture de l'audience solennelle de rentrée - Barreau de Tours

Pour des raisons qui nous échappent, souvent des raisons obscures, de conquête féminine, de provocations sur les réseaux sociaux, de trafics de stupéfiants, ou d'appropriation du territoire, ces bandes rivales se retrouvent dans des points précis de la métropole, comme le tram. Et elles en viennent aux mains, avec des armes, barres de fer, battes de base ball ou armes à feu. Aujourd'hui, il faut qu'on enraye ce phénomène en faisant comparaître les auteurs, certains d'entre eux ont déjà été condamnés à des peine lourdes après comparution immédiate -Grégoire Dulin

Au sujet de la surpopulation carcérale qui touche la maison d'arrêt de Tours, avec un taux de +200%, le procureur et la préfète d'Indre et Loire veulent mobiliser les acteurs locaux afin de constituer un dossier solide auprès de la Chancellerie pour obtenir la rénovation de l'actuelle maison d'arrêt ou la construction d'une nouvelle."Ce n'est pas possible de se satisfaire d'une prison de 119 places pour un département de 600 000 habitants" a déclaré Grégoire Dulin.