Rentrée judiciaire en Isère : à Vienne, du nouveau

Les rentrées solennelles s’enchaînent dans les différentes juridictions du secteur, celle de Vienne (Isère) a eu lieu ce jeudi 20 janvier. Tribunal Judiciaire, de Commerce et Prud'hommes. La présidente du TJ et la procureure ont fait le bilan d’une année 2020 dense et annonciatrice de changements.

Les premiers changements au tribunal de Vienne seront visibles dès ce lundi, avec le début des travaux sur le site du Palais de Justice. Des travaux de longue haleine, longtemps attendus par les équipes du Palais de Justice viennois. Trois ans et demi, avec de la réhabilitation et des déménagements progressifs sur le nouveau site « l’annexe ».

La justice viennoise ne s'est pas arrêtée - Alexandrine Lenoir

"Mais nous nous sommes engagés à ce que les services ne déménagent qu’une seule fois", souligne la présidente Alexandrine Lenoir. Arrivée en 2019 à Vienne, la présidente s’est félicitée de deux autres arrivées, peu après la sienne, celle d’Audrey Quey au poste de procureur ainsi que celle d’une nouvelle directrice de Greffe.

"Pendant toute la période du Covid nous nous sommes adaptées, avec notre ADN, c’est-à-dire beaucoup de cohésion et de solidarités dans le fonctionnement de ce tribunal. _La justice viennoise ne s’est pas arrêtée, ne s’est pas confinée, ne s’est pas assoupie_". Certes, une partie du travail a quand même été réalisé en distanciel comme par exemple le civil, mais le tribunal n’a jamais fermé ses portes, ni pendant le premier confinement, ni pendant le deuxième.

Une justice plus réactive

Sur l’activité de l’année, les ambitions de 2020 étaient claires : réduire les longs délais que la justice est contrainte d’appliquer pour traiter les affaires. Dans certains domaines, comme les affaires familiales, ce délai était de 13 mois en janvier 2020 en moyenne. Les moyens ont été mis, avec doublement du nombre des audiences, mais les conséquences des affaires renvoyées après la grève des avocats et par le confinement ont quasiment annulé ce gain.

Sur l’activité pénale, la procureur Audrey Quey constate une légère baisse du nombre d’affaires, en partie en raison du confinement. 4% environ. Il y a toujours un certain délai de convocation, il est d’un peu plus de 4 mois aujourd’hui, contre 6 l’an dernier. Là aussi, au prix d’un effort de création d’audiences.

Année très spéciale pour les violences conjugales

Les violences conjugales font partie de cette activité pénale et l’année 2020 a été compliquée de ce point de vue-là, même si cela ne se ressent pas forcément dans les chiffres : 446 affaires en 2019 contre 454 en 2020. Des chiffres pas tout à fait consolidés encore, précise Audrey Quey. En revanche, les affaires étaient plus graves, avec plus de comparutions immédiates. Et puis, on a eu aussi, à chaque fin de confinement, un nombre d’affaires qui sont révélées, parce que les victimes n’ont pas osé sortir pour chercher de l’aide pendant les confinements. Révélateur des difficultés récurrentes à faire émerger ces affaires.

Moins d'alertes de l'école

Idem pour les violences intra familiales, derrière cette expression se cachent entre autres les violences contre les enfants. Là, le premier confinement a été terrible. Parce que l’école, fermée, n’a pas pu jouer son rôle de première alerte devant les problèmes des plus jeunes. ''La saisine du juge des enfants a été beaucoup plus fréquente entre septembre et décembre''.

Bracelet, centre pour auteurs de violences

Quelles réponses face à ces terribles situations ? L’évolution du code de la justice pénale des mineurs, un nouveau texte qu’il va falloir apprendre à appliquer. Un bracelet pour éloigner les conjoints violents, déployé fin janvier – début février. Trois équipements sont arrivés à Vienne. Le projet aussi d’un centre de prise en charge pour les auteurs de violences conjugales. Il est porté par les deux juridictions du Nord Isère, et le site n’est pas encore définitivement trouvé. Mais l’ambition est d’y placer jusqu’à 8 personnes avec un objectif de réflexion, de réinsertion et d’empêchement de la récidive. Enfin, la justice de proximité. Vaste concept et visiblement encore un peu flou pour nombre d’acteurs. Des chargés de mission ont été déployés par le ministère de la Justice dans ce but. On parle là d’un travail plus étroit encore avec les mairies et les collectivités locales. Rendez-vous dans quelques mois pour en mesurer l’efficacité.