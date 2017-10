Rentrée perturbée ce mardi matin à Nice après la découverte d'un cadavre devant un collège

Le cadavre d'un homme a été retrouvé ce mardi matin sur le trottoir devant le collège de Larchet à Nice. Le quartier a été bouclé

Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été découvert ce matin sur le parvis de l'établissement. Le quartier a été bouclé et la rentrée a été retardée. On ignore les raisons de la mort et l'identité de cet homme.