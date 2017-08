Rentrée perturbée à Vinay en Isère, à cause d'un incendie volontaire dans une école maternelle

La rentrée se fera bien lundi pour les 140 élèves de l'école maternelle des Séquoïas, mais dans les locaux d'une école primaire suite à l'incendie allumé volontairement ce mercredi matin dans cette école de Vinay.

4 feux en 4 heures à Vinay

La nuit a été mouvementée à Vinay, la petite ville de 4000 habitants du Sud du Grésivaudan, à cause d'incendiaires qui ont allumé quatre feux entre deux heures et six heures et demi ce mercredi matin.

Vers deux heures, un scooter a été incendié rue Jean Vinay et les flammes se sont propagées au toit d'un cabanon proche et aux objets qui y étaient entreposés.

Vers quatre heures, c'est une voiture qui part en fumée au niveau de l'impasse du Pré Chapotin, et deux heures plus tard un autre véhicule place du Docteur Dupré.

A six heures vingt, c'est l'école maternelle des Séquoïas qui est visée par les vandales qui ont fracturé la porte, se sont introduits dans un local où ils ont mis le feu à une machine à relier.

Je suis scandalisée et en colère, tout était prêt pour la rentrée (Laura Bonnefoy, maire de Vinay)

Les salles de classe n'ont pas été endommagées par les flammes mais par les fumées et la suie. Et les 140 enfants qui devaient faire lundi aux Séquoïas seront accueillis à l'école primaire voisine de la Mayette le temps des travaux de réparation.

"Je suis scandalisée et en colère" nous a confié Laura Bonnefoy, le maire de Vinay, "tout était prêt pour la rentrée. Les enseignants et les enfants sont très choqués."