Rentrée scolaire : comment les auxerrois font des économies en achetant les fournitures scolaires

Profitez bien des prochains jours car il ne reste plus qu'une grosse semaine avant la reprise ! Si vous êtes parents, vous êtes sans doute déjà dans la course pour préparer la rentrée de vos enfants. Ils retourneront sur les bancs de l'école le 2 septembre prochain. D'ici là, l'étape incontournable ( ou plutôt la corvée , c'est selon ! ) c'est cette fameuse liste de fournitures. Dans un centre commercial d'Auxerre les parents nous ont confié leurs petites astuces, leurs petits secrets pour faire des économies.

Pour acheter les fournitures scolaires, à chacun sa méthode - Reportage Copier

Recycler les affaires d'une année sur l'autre

Il faut le reconnaître, au rayon spécial rentrée, il y a surtout beaucoup de mamans. Les fournitures demandent de la patience, de l'organisation. Mais la reine des économies est en fait un roi. Mathieu amène ses envies et Aymeric son père regarde et choisit. Ce papa s'est fixé une trentaine d'euros de budget. Son secret ? La maîtresse ! "On prend essentiellement ce dont il y a besoin. On n'a pas grand chose à racheter car la maîtresse conserve les affaires". Père et fils se sont autorisés un extra : l'agenda de son choix pour Mathieu.

"D'une année sur l'autre, on rachète les cartables, d'une année sur l'autre on rachète les trousses" explique Jennifer, maman de trois enfants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Recycler, réutiliser d'une année sur l'autre c'est aussi le secret de Jennifer pour le budget vêtement. Elle a trois enfants : Timéo 10 ans, Loane 13 ans, Alisson 17 ans. Ils prennent grand soin de leurs affaires et se les transmettent. Maman rachète à tour de rôle " une année sur l'autre, on rachète les cartables, d'une année sur l'autre on rachète les trousses. Les chaussures on fait une année sur trois. Du coup, ils ont une paire de chaussures de marque, chacun leur tour, une année sur trois."

Laisse maman gérer le budget et le choix des fournitures

Chacun son tour chez Maryline, cela se traduit par un peu d'autonomie pour ses trois filles tandis que maman s'occupe du gros des courses. "On est déjà venu acheter les agendas la semaine dernière. Les grandes savent qu'elles ont le droit de choisir la trousse, le sac et l'agenda. Après elles me laissent choisir le reste". Elle s'est fixé un budget et elle est assurée de le respecter. Pour faire les courses elle est d'ailleurs aidée par son mari. Le couple compare aussi les prix et la qualité.

Maryline laisse ses filles choisir leurs agendas, leurs trousses, leurs cartables. Le reste c'est elle qui choisit pour respecter son budget. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Comparer les prix et varier les magasins

A l'inverse, Fatima, elle, laisse beaucoup de liberté à ses enfants. " Je les laisse tout choisir" confie cette maman poule. Alors pour faire de bonnes affaires, elle n'hésite pas à faire des kilomètres : "Je n'achète pas tout au même centre commercial, ça, c'est sûr. Il y a d'autres prix moins chers ailleurs". Mais sa priorité reste de faire plaisir à ses enfants et d'acheter des cahiers ou cartables de qualité.

Fatima ne se fixe aucun budget, son crédo ? Faire plaisir à ses enfants. Mais pour faire des économies elle n'hésite pas à comparer les prix et acheter dans différents magasins. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Selon l'association Familles de France, les familles vont dépenser en moyenne 200 euros pour cette rentrée scolaire 2021. Dans l'Yonne plus de 15 000 foyers bénéficient également du coup de pouce de l'Allocation de rentrée scolaire.