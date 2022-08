Rentrée scolaire : y aura-t-il assez de chauffeurs de bus scolaires dans les Hauts-de-France ?

Alors qu'il manquait encore 400 conducteurs à la fin du mois de juillet dans la région Hauts-de-France, chaque ligne de transport scolaire a finalement trouvé un chauffeur à une semaine de la rentrée. "Il y aura le même nombre de bus et de conducteurs" par rapport à la rentrée 2021, selon Xavier Bertrand, le président de la région.

La région devra recruter plus de 250 chauffeurs après la Toussaint

Pour cela, les compagnies de transports vont mobiliser leurs cadres et leurs mécaniciens ainsi que de jeunes retraités, qui ont quitté la vie active il y a moins d'un an et demi. "Les conditions de sécurités seront totalement assurées, ajoute Xavier Bertrand. Ils connaissent les lignes et les bus, mais ils nous permettent d'assurer la rentrée dans les mêmes conditions que la rentrée dernière et ce n'était pas gagné. C'est du solide, mais c'est du temporaire !" En effet, des chauffeurs de cars de tourisme figurent parmi les renforts et les retraités ne vont pas revenir à la vie active ensuite.

Il manque donc plus de 250 chauffeurs pour assurer les lignes après les vacances de la Toussaint. La région va donc ouvrir 1.000 places pour une formation entièrement prise en charge. Le recrutement est devenu un casse-tête car 47 % des candidats ne deviennent pas chauffeur de bus scolaire après leur formation. Ces poste à mi-temps sont moins attractifs et demandent de travailler tôt le matin puis le soir, lorsque l'école est finie.

Plus de 210.000 enfants transportés par la région

Sans ces renforts de chauffeurs de bus, 6.000 à 10.000 enfants n'auraient pas pu rejoindre leur établissement scolaire en bus. Au total, ce sont 212.000 enfants qui seront transportés gratuitement par la région.