Rentrée solennelle en alexandrins au tribunal de Carpentras

Une rentrée solennelle, c'est une avalanche de chiffres et de sigles : nombre de procès, de TIG, de CRPC, de JLD mais à Carpentras, il faut aussi compter quand madame la présidente du tribunal prend la parole :

Cette année fut fructueuse : nous sommes presque au complet

Ne vous en déplaise, je ne suis pas rassasiée

Le rythme est classique. Quelques avocats agitent leurs doigts dans les plis de leur robe et recomptent discrètement en murmurant : "ne-vous-en-dé-plai-se-je-ne-suis-pas-ra-ssa-siée". Il y a bien douze syllabes : c’est un alexandrin.

Discours entièrement en vers

Le discours de rentrée d’Anne Deligny était entièrement en alexandrins. La présidente du tribunal voulait dénoncer la politique du chiffre : "on est toujours en train de nous demander des statistiques ; nous sommes soumis à une politique de rentabilité alors que nous sommes un service public. Je trouve ça dommage".

"Le compte semble y être mais pas pour les greffiers" calcule en alexandrin la présidente du tribunal

Entre deux alexandrins, la présidente glisse ses demandes car "les effectifs ne sont pas suffisants pour un travail de qualité". Quatre postes de greffiers sont vacants. La présidente manie les chiffres avec les douze pieds de la strophe suivante

Quatorze juges qui siègent, quatre au sein du parquet

Le compte semble y être mais pas pour les greffiers

La présidente du tribunal de Carpentras a terminé en provençal "A l'an que ven, se sian pas maI que fugen pas mens" (à l'an qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins). Elle assure qu’elle ne rêve pas d’être publiée ou jouée sur une scène de théâtre : "je n’ai rien à gagner ni à perdre mais j’ai envie de montrer que la justice est humaine" :

Soignons nos décisions, elles doivent être motivées,

C’est un gage d’excellence et d’impartialité.

Création imminente d'une groupe de lutte contre les têtes de réseaux de stupéfiants

La procureure de la République a rappelé les principaux chiffres de l'activité judiciaire avec un nombre de plaintes qui augmente : prés de 2.000 plaintes supplémentaires en 2022 avec 11.986 dépôt de plaintes. Le temps de traitement d'un dossier est conforme à la moyenne avec un peu plus de 8 mois.

La procureur Hélène Mourges à souligné l'importance des trafic de stupéfiants à Carpentras et Orange.

Elle créé donc un groupe spécialisé pour lutter contre les dealers. Elle souhaite rassembler police, gendarmes et douaniers pour cibler les organisateurs des trafics et saisir leur biens. La première réunion de ce groupe d'enquêteurs est prévu dans quelques jours à Carpentras