Rentrée solennelle en comité très restreint pour la cour d'appel de Grenoble, Covid oblige

A cause du Covid, la traditionnelle rentrée solennelle de la Cour d'appel de Grenoble s'est limitée à une conférence de presse. L'occasion pour la première présidente et le procureur général de faire le bilan de l'année judiciaire écoulée.

Pascale Vernay, la première présidente de la Cour d'appel de Grenoble, a entamé la conférence de presse en expliquant qu'elle soutenait les magistrats qui avaient manifesté le 15 décembre dernier, partout en France pour dénoncer un manque de moyens qui induit une justice trop lente et une pression trop forte de la part de la Chancellerie.

Recentrer le juge sur son cœur de métier

"De nouvelles lois sont votées chaque année et cela accroit d'autant notre charge de travail." explique Pascale Vernay qui milite pour que le juge se recentre sur son cœur de métier et que le contentieux civil, comme les affaires familiales, les affaires de crédit à la consommation ou de baux locatifs, soient pris en charge par d'autres personnes. "On pourrait inventer de nouveaux métiers dans le monde judiciaire, embaucher des juristes pour leur confier des taches qui nous déchargeraient, nous, magistrats." explique -t-elle tout en constatant que la société française se judiciarise de plus en plus. "Il faudrait _développer la médiation, comme c'est le cas au Québec_." Actuellement sur le ressort de la cour d'appel de Grenoble, on compte 27 délégués du procureur, souvent d'anciens gendarmes ou policiers qui règlent de petits litiges.

Un budget de 16 millions d'euros

Le budget de la Cour qui compte 19 juridictions dans l'Isère, la Drôme et les Hautes Alpes, où travaillent 188 magistrats, 461 fonctionnaires et 172 agents non titulaires, est de près de 16 millions d'euros, dont 8 millions servent à financer les frais de justice, car comme le dit le procureur général, Jacques Dallest : "La justice n'a pas de prix mais elle a un coût."

La justice a dû s'adapter à la pandémie en développant le télétravail. 471 ultraportables ont été déployés sur le ressort de la Cour.

Des statistiques stables, voire en baisse

Quant aux statistiques, le nombre d'homicides est en légère baisse, 16 en 2021 contre 21 en 2020, dont trois crimes conjugaux.

Les accidents de montagne ont tué 42 personnes en 2021 contre 40 en 2020. "21 personnes se sont tuées à ski, dont 18 en pratiquant le ski de randonnée" souligne Jacques Dallest qui recommande, encore et toujours, las prudence en montagne..

Sur les routes, le nombre de morts est passé de 46 en 2020 à 41 en 2021. Le procureur général a conclu cette conférence de presse en expliquant qu'il se donnait deux objectifs pour 2022 : la lutte contre les violences envers les élus et la traque des faux pass sanitaires. "Il faut rappeler à nos concitoyens que cette infraction est passible de 5 ans de prison et 45 000 mille euros d'amende. Sans compter que ce genre de trafic peut mettre en danger la vie de la personne qui l'achète en faisant croire qu'elle est vaccinée"

Un projet de supervision avec un psychologue

Pascale Vernay, elle, a précisé pour terminer qu'elle avait mené en 2021 une expérimentation avec des magistrats volontaires pour qu'ils travaillent avec un psychologue. "J'ai parfois des retours de justiciables me disant que le juge ne les a pas écoutés, qu'il était froid. Et quand j'en parle avec le magistrat en question, il a eu, lui, l'impression d'avoir été attentif. Preuve qu'il ne se rend pas compte forcément de l'image qu'il renvoie. D'où ce travail très intéressant qui sera poursuivi cette année. Nous avons obtenu des crédits de la Chancellerie pour cela."