Renversé par deux voitures, un enfant s'en sort miraculeusement, au Mans

Un incroyable accident s'est produit mercredi dernier au Mans (Sarthe). Un enfant de six ans est tombé du coffre d'une voiture avant d'être renversé par les deux véhicules qui suivaient. Le petit garçon s'en sort avec une fracture à la jambe et des égratignures au visage.

L'histoire est à peine croyable. Mercredi dernier, en milieu d'après-midi, au moment où une voiture qui était à l'arrêt à un feu rouge sur le boulevard Nicolas-Cugnot, au Mans (Sarthe), redémarre, le coffre s'ouvre et un enfant tombe sur la chaussée.

Le véhicule qui suit n'a pas le temps de l'éviter et roule sur le petit garçon. Derrière ce premier véhicule, un second n'a pas le temps non plus de l'éviter et lui roule dessus à son tour. L'enfant de six ans est alors coincé sous les roues de ce deuxième véhicule, lorsqu'une femme sort précipitamment de la voiture de laquelle il est tombé pour le récupérer.

Des blessures sans gravité malgré les circonstances

Transporté à l'hôpital, le garçon souffre d'une fracture à la jambe et d'égratignures au visage.

L'enquête devra maintenant déterminer comment le coffre de la voiture a bien pu s'ouvrir.