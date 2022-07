Le coup de gueule d'une cycliste orléanaise : un automobiliste lui a délibérément foncé dessus

Sandrine se considère comme une cycliste " aguerrie" : chaque jour ou presque, elle fait près de 30 kilomètres pour aller du centre ville d'Orléans au Pôle 45 à Saran où elle travaille. Mais ces derniers temps, elle se sent de moins en moins en sécurité sur la route en raison "des comportements agressifs et dangereux" de certains automobilistes. Le 24 juin dernier, un automobiliste lui a même délibérément foncé dessus.

Il a mis un coup de volant en ma direction puis il a accéléré avant de me foncer dessus

" Ce matin là, je roulais tranquillement dans une zone pavillonnaire sur une route où il y a plusieurs chicanes et ralentisseurs. Et là, un automobiliste est arrivé derrière moi à pleine vitesse. Je lui ai fait signe de ralentir et là, il a fait vrombrir son moteur". Arrivée à un panneau cédez-le-passage, la voiture est venue se coller au vélo de Sandrine et l'homme a reproché à la cycliste de rouler au milieu de la route. " Je lui ai redit de se calmer mais il a continué de se coller à moi et là, il a mis un coup de volant en ma direction, il a accéléré avant de me foncer dessus". Sandra est finalement tombée sur le bitume avec son vélo. " Je me suis relevée très vite et j'ai eu le réflexe de prendre son véhicule en photo et dans la foulée, je suis alllée porte plainte." La jeune femme a également confié son témoignage au collectif orléanais Vélorution.

Je dis aux autombilistes : un jour, ce sera peut-être votre enfant qui sera mis en danger

Pour Sandrine, rouler en vélo dans la métropole d'Orléans reste dangereux : " il y a un problème d'infrastrutures mais aussi de comportements d'automobilistes et on sent que tout peut basculer en quelques secondes. On est très vulnérable." Aujourd'hui, elle en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous quand on circule en voiture. " A ceux qui me mettent en difficulté, je leur dis : soyez l'automobiliste que votre enfant pourrez croiser sur la route. Aujourd'hui, c'est moi que vous mettez en danger. Mais, un jour ce sera peut-être votre enfant qui sera mis en danger et vous irez lui rendre visite au cimetière pour toute votre vie."

Sandrine en appelle à la responsabilité de tous les automobilistes Copier

Sandrine n'est pas prête pour autant à renoncer au vélo, " c'est presque un acte militant de ma part de circuler à vélo et de montrer aux autres que je prends ma place et ma part dans l'espace public". Pour l'instant, l'enquête concernant son accident se poursuit. Sandrine espère bien recroiser son agresseur au tribunal prochainement.