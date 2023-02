Renvoi du procès de Nicolas Zepeda : l'avocate de la famille de Narumi dénonce une "nouvelle injure"

"C'est une gifle cinglante, c'est une nouvelle injure qui est faite" à la famille de Narumi Kurosaki, fustige son avocate Me Sylvie Galley après le renvoi du procès en appel de Nicolas Zepeda . Le Chilien est à nouveau jugé pour l'assassinat de l'étudiante japonaise. Il avait été condamné en première instance à 28 ans de réclusion criminelle il y a un an devant les assises du Doubs.

ⓘ Publicité

Son procès en appel s'est ouvert, mardi, devant la cour d'assises de la Haute-Saône à Vesoul, sur une série de rebondissements. Le Chilien a récusé son avocat Antoine Vey au dernier moment. Ce dernier en a informé le président de la cour par une lettre reçue samedi 18 février. Nicolas Zepeda a d'abord accepté son avocate commise d'office, Me Bresson, pour finalement mandater Renaud Portejoie du barreau de Clermont-Ferrand .

À lire aussi Affaire Narumi : le procès d'assises de Nicolas Zepeda renvoyé dès la première journée

La douleur ravivée de la famille de Narumi

Ce retournement de situation a provoqué deux suspensions d'audience pour aboutir au renvoi au jeudi 23 février, 9h. Une première matinée longue et éprouvante pour la mère et les deux sœurs de Narumi Kurosaki ainsi que pour son petit-ami de l'époque, Arthur Del Piccolo. "Mes clientes sont sidérées", explique Me Galley. "Elles endurent des épreuves inimaginables et elles sont dans une totale renonciation à toute forme d'espoir quand on voit la façon dont les débats se déroulent."

Pour l'avocat d'Arthur Del Piccolo, Me Randall Schwerdorffer, "tout ce qui s'est passé est étrange, tout ce qui s'est passé est singulier, tout ce qui s'est passé était inattendu et exceptionnel".

Me Galley, elle, y voit presque une forme de manipulation de la part de l'accusé. "Une fois encore Nicolas Zepeda fait la preuve de sa toute-puissance, de ce qu'il contrôle et domine ce procès", affirme l'avocate. "C'est très difficiles à vivre pour elles [la mère et les soeurs de Narumi, ndlr.] et parfaitement incompréhensible d'un point de vue juridique."

Un report trop court pour le camp Zepeda

Le père de Nicolas Zepeda, Humberto Zepeda, se félicite de ce changement de défense. Il explique que son fils était en lien avec différents avocats qu'il a rencontrés avant d'arrêter son choix sur Me Vey, puis Me Portejoie. En revanche, Humberto Zepeda critique un délais trop court pour préparer une nouvelle stratégie : "Est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'en un jour un avocat, presque un Superman, va connaitre les détails de cette affaire déplorable ? C'est impossible." Me Renaud Portejoie a moins de 48 heures pour arriver à Vesoul et prendre connaissance du dossier.

Tout savoir sur l'affaire Narumi