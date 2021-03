Renvoi du procès des trois agresseurs de l'octogénaire enlevée à Saint-Hilaire-du-Rosier en septembre 2019

La salle d'audience est quasiment vide ce mardi 30 mars au Palais de justice de Grenoble. La victime n'est pas présente et les hommes suivent leur procès à distance, en visioconférence. Ils sont en détention provisoire depuis leur arrestation en octobre 2019 et ils sont tous les trois dans des prisons différentes. Raison pour laquelle les avocats ont demandé un renvoi. Pour eux, "ce ne sont pas des conditions dignes de la justice française".

Un procès à distance

C'est une scène assez habituelle depuis le début de la crise sanitaire mais là c'est plus compliqué que d'habitude. L'un des agresseurs a une interprète présente au tribunal. Ils communiquent grâce à un micro qui ne marche qu'une fois sur deux. D'ailleurs, il y a, en tout, deux micros pour sept personnes qui parlent. Les échanges sont confus. L'un des hommes répond quand les autres sont interrogés. "J'ai du mal à comprendre" dit l'un des agresseurs. Dans la salle, même chose, leurs propos sont inaudibles.

Une octogénaire choquée

Pour rappel, en septembre 2019, il est 23 heures quand trois hommes font irruption au domicile d'une octogénaire dans le quartier de la gare à Saint-Hilaire-du-Rosier en Isère. Ils l'agressent et l'enlèvent pour l'emmener 20 kilomètres plus loin, à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Là-bas, ils la forcent à retirer de l'argent à un distributeur automatique. Finalement, les malfaiteurs la libèrent et la retraitée rentre chez elle avec sa voiture. Très choquée, elle ne contacte pas tout de suite les forces de l'ordre. Ce sont ses voisins, alertés, qui préviennent les gendarmes. Elle s'en sort sans blessures graves.

Les hommes risquent tout de même 10 à 20 ans de prison. "Une telle peine ne peut pas être annoncée en visioconférence", insiste l'un des avocats. La victime, elle, va encore devoir attendre deux mois.