Renvoyé devant la justice pour dénonciation calomnieuse, le maire de Saint-Just-en-Chevalet conteste les faits

Les faits remontent au 5 décembre dernier. Ce soir-là, Pascal Poncet sort des urgences de l'hôpital de Roanne et dans la foulée, il va porter plainte pour agression. Le maire de Saint-Just-en-Chevalet explique avoir été blessé lors d'une altercation avec un groupe de trois ou quatre jeunes de sa commune.

L'enquête démarre, deux jeunes gens sont rapidement interpellés et placés en garde à vue. Mais au final, les enquêteurs arrivent à une toute autre conclusion que celle du maire : aux moment des faits, l'élu était en état d'ébriété, il est tombé au sol à plusieurs reprises et se serait montré vindicatif et agressif envers des personnes venues l'aider à se relever. C'est ce qui amène le procureur de Roanne à le renvoyer devant le tribunal pour "dénonciation mensongère d'un délit". Pascal Poncet est sera aussi jugé "conduite en état d'ivresse manifeste" puisque, toujours selon le parquet, il est rentré chez lui au volant de sa voiture même si des témoins ont essayé de l'en dissuader.

Le maire maintient qu'il a bien été agressé

De son côté, le maire de Saint-Just-en-Chevalet conteste formellement la dénonciation calomnieuse. Joint par France Bleu Saint-Etienne Loire, il explique qu'il sortait d'un bar de la commune après une soirée, certes, arrosée et qu'il a alors été rejoint par un groupe d'individus . Pascal Poncet réitère qu'il a été blessé et qu'il a même subi une anesthésie à l'hôpital pour soigner ses blessures à la tête et au coude. L'élu affirme enfin que s'il a pris le volant, c'était pour s'enfuir face à ses agresseurs qui lui en veulent pour une affaire de permis de construire.

Pascal Poncet devrait être jugé en mai prochain.