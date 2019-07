Réorganisation des services des finances publiques en Mayenne pour 2022

Département Mayenne, France

Les Finances publiques se lancent dans une réorganisation de tous leurs services sur le département. Jusqu'à présent, un contribuable mayennais n'avait que trois agences où il pouvait se renseigner concernant ses impôts. Cette réorganisation devrait multiplier ces points d'accueil d'autant que la demande de "contact" est forte sur la Mayenne :"Sur la dernière campagne d'impôts qui dure deux mois, nous avons accueilli 19 000 personnes sur les trois sites du département : Laval, Mayenne et Château-Gontier," confirme Alain Cuiec, directeur départemental des Finances publiques de la Mayenne.

Douze nouvelles permanences

Pour accroître la proximité entre services et contribuables, douze nouvelles permanences devraient voir le jour. Elle seront installées dans les Maisons de services publics du département mais la fréquence de cette présence physique sur le territoire reste encore à déterminer. En plus des trois sites déjà existants, les Mayennais pourront poser leurs questions aux agents des impôts dans les communes suivantes :

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Lassay-les-Châteaux

Ambrières-les-Vallées

Gorron

Ernée

Villaines-la-Juhel

Bais

Evron

Loiron-Ruillé

Cossé-le-Vivien

Meslay-du-Maine

Craon

Du changement aussi pour les collectivité territoriales

Les Finances publiques collectent les impôts mais elles gèrent aussi la comptabilité des collectivités territoriales. Cette deuxième activité est déjà dématérialisée, la direction départementale prévoit donc de concentrer cette gestion sur les trois principales villes du département : Laval, Mayenne et Château-Gontier. Les communes du département sont cependant elles aussi en demande de soutien. Des agents devraient donc être répartis dans les neuf intercommunalités de la Mayenne pour aider les collectivités locales dans le financement de leurs projets. Une mission qu'ils ont aujourd'hui du mal à remplir par manque de temps.

"Plus d'efficacité et de proximité," c'est ainsi que Alain Cueic voit cette réorganisation. La Mayenne n'est pas la seule à mettre en place ces mutations. Elles s'inscrivent dans une logique nationale voulue par le Président de la République, Emmanuel Macron. Le projet en est encore à la concertation et l'organisation finale devrait être fixée en 2022.