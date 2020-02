Réouverture après 5 ans de travaux pour le palais de justice de Vesoul

Vesoul, France

Claire-Marie Casanova, la présidente du tribunal judiciaire de Haute-Saône a récupéré les clés du Palais de Justice historique à Vesoul ce jeudi 6 février 2020.

Il y a 5 ans, le personnel et toute l'activité judiciaire avait quitté ce bâtiment historique pour s'installer de façon provisoire dans des locaux vides place du 11ème chasseur à Vesoul. Ce qui devait durer à l'origine 22 mois a duré en fait près de 5 ans. La facture a également gonflé, 4 millions d’euros au départ pour au final atteindre 9 millions d'Euros.

Le 10 février, les audiences vont se tenir au palais de justice historique, le public y sera également accueilli. Les services vont déménager progressivement.

Modernité et sécurité

Dès l'entrée, le public verra la différence. Ce bâtiment historique construit en 1765 est désormais à la pointe de la technologie et des normes du 21ème siècle. Le bâtiment est désormais placé sous vidéo-protection, sous l'alarme, dès l'entrée les visiteurs doivent passer sous le filtre du portique.

La gestion de flux est désormais différente puisqu'il y aura une entrée réservée pour le public, une entrée pour les agents des services judiciaires, et une entrée pour les détenus.

Trois entrées et des enjeux de sûreté pour ce bâtiment. Le public ne peut accéder qu'aux parties publiques du palais de justice. Chaque porte est équipée d'un lecteur de badge, selon les fonctions des personnes habilitées à y pénétrer, elles ont accès à des zones spécifiques, mais pas au reste du bâtiment.

Une centaine de personnes y travaillent tous les jours

20 magistrats, 5 procureurs 15 juges et une soixantaine d'agents de greffe vont travailler quotidiennement dans ce bâtiment. Mais il y a aussi les auxiliaires de justice, avocats, notaires, huissiers, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ou du SPIP (service pénal d'insertion et de probation) qui vont travailler au sein même de ce bâtiment.

L'extension nouvelle : 700m2 de surface

Le plus gros changement c’est dans l’ancienne cour intérieure en U, une extension sur 4 niveaux est sortie de terre. Une prise de volume importante puisque c'est plus de 700 mètres carrés de superficie rajoutée, 4 salles d'audience et des espaces de bureaux plus adaptés à la nouvelle structure du tribunal judiciaire.

Il y a encore les plastiques sur les sièges, les téléphones et l’informatique ne sont pas encore installés dans tous les bureaux.

Plusieurs ascenseurs desservent les 4 niveaux de cette extension nouvelle où se trouvent notamment les nouvelles salles d'audience.

Les entreprises qui ont travaillé sont essentiellement locales, y compris pour le mobilier. L'entreprise Virot à Colombier a réalisé le mobilier fixe et créé sur mesure. Le petit mobilier a été livré la semaine dernière, il s'agit de mobilier réalisé dans différents maisons d'arrêt en France par des détenus avec des ambitions de réinsertion et reconversion.

Capacités de jugement renforcées

Les capacités de jugement sont renforcées grâce à de salles plus nombreuses. Il y a trois grandes salles parfaitement adaptées à l’exercice de la justice. Une plus particulièrement dédiée aux audiences civiles, deux consacrées au pénal avec notamment la traditionnelle salle d’assises, et puis également des espaces dans le palais de justice qui sont dédiés à l'accueil du public.

La salle d'assises qui est classée n'a pas été touchée, juste rafraichie.

Fini les sessions d’assises au Parc des Expositions qui était loué car le tribunal provisoire n'était pas assez grand. La prochaine aura lieu en mars 2020. Très attendu en juin 2020 le procès de Jonathann Daval qui aura lieu dans cette salle d'assises.

Les cellules au nombre de trois ont été rénovées. Désormais les prisonniers sous escorte emprunteront un parcours spécifique de leur cellule aux salles d'audience sans jamais croiser le public.

Tribunal judiciaire de Haute-Saône

Depuis le 1er janvier 2020 le tribunal de grande instance de Vesoul est devenu le tribunal judiciaire de Haute-Saône. Il regroupe dans les mêmes murs tous les services de justice du département.

