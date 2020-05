Réouverture des écoles : les communes de Le Mans métropole à l'unisson

Les écoles primaires des dix-neuf communes de Le Mans métropole rouvriront bien à partir du 11 mai (12 mai en réalité pour les élèves). Tous les maires s'y sont engagés, suite à une visio-conférence il y a quelques jours avec le préfet de la Sarthe et la directrice académique des services de l'éducation nationale pour examiner les modalités d’ouverture. "L’État fait peser un poids très important sur les communes, expliquent les élus, et nous prendrons, comme nous l’avons fait lors de cette crise, toute notre part en tant que maires."

Alors que la ville du Mans expliquait cette semaine sa stratégie de réouverture des écoles, toutes les communes se sont mises d'accord pour mettre en place d'un fonctionnement quasiment identique, sur tout le territoire :

La réouverture des écoles concernera d'abord les classes de grande section en maternelle et celle de CP et CM2 en élémentaire.

Les élèves seront pris en charge par groupe de 15 grand maximum, en fonction des possibilités par communes.

Les accueils périscolaires seront réservés aux seuls élèves de ces classes (pour les communes en capacité d'assurer cet accueil périscolaire).

Les cantines assureront la restauration des élèves présents.

Les enfants des personnels soignants/réquisitionnés seront accueillis dans les mêmes conditions que précédemment.

Les maires ajoutent que "la reprise de l’enseignement se fera dans le respect de la distanciation sociale, des gestes barrières et de la sécurité sanitaire pour les enfants et les professionnels sur toutes les communes de la métropole." Et qu'elle nécessitera "un fort investissement des services municipaux et de leurs personnels".

La responsabilité juridique des maires en question

En France, des maires refusent de rouvrir les écoles, jugeant que les conditions ne sont pas réunies, ou que le risque est trop grand. Certains ne souhaitent tout simplement pas endosser cette responsabilité, malgré le cadre national énoncé par le gouvernement. Dans le but de ne pas faire porter le chapeau au maire et aux municipalités en cas de problèmes, plusieurs dizaines de députés, dont la Sarthoise Pascal Fontenel-Personne, proposent "une adaptation de la législation pour protéger les maires pénalement mais aussi toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement et ce, pour une période limitée". Celle-ci sera soumise dans le cadre de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, dans quelques jours à l'Assemblée Nationale.