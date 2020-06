Réouverture des frontières avec la Belgique : les douaniers multiplient les contrôles de tabac

Avec la reprise des flux de voyageurs entre la Belgique et la France ce lundi, les douaniers craignent une reprise importante des trafics, des contrôles sont organisés notamment pour vérifier les quantités de tabac importés.

Les 300 douaniers de la direction de Lille n'ont pas chômé pendant le confinement et la fermeture des frontières avec nos voisins belges. Même si le trafic des véhicules a baissé de 85 à 90%, il y avait toujours des échanges commerciaux et l'occasion d'importer illégalement des marchandises, résultat 1.6 tonnes de tabac saisis pendant cette période.

Mais évidemment avec la réouverture des frontières ce lundi, et le retour de tous les particuliers des deux côtés de la frontière, les tentations de trafic sont plus grandes. Les douanes veillent donc au grain avec des contrôles sur les autoroutes notamment ce mercredi sur l'A2 vers le poste frontière de Saint-Aybert, zone particulièrement sensible aux trafics, explique Simon Decressac, le directeur des douanes à Lille, étant donné sa position géographique par rapport à Bruxelles notamment. Mardi, 60 kilos de tabac ont notamment été saisis dans la voiture d'un particulier.

Une partie des 60 kilos de cigarettes saisies mardi sur l'A2 © Radio France - Rafaela Biry Vicente

4 cartouches et 1 kilo de tabac à rouler autorisés

Les contrôles se font aussi sur les autres routes, notamment sur celle qui relie Quiévrain en Belgique à Quiévrechain dans le Nord, là les douaniers interpellent un habitant de la Somme venu faire le plein de tabac à rouler pour lui et sa famille.

Dans son coffre 7 seaux, au dessus du seuil autorisé rappelle le douanier. Chaque personne peut prendre 4 cartouches de cigarettes et 1 kilo de tabac à rouler pour sa consommation personnelle.

Au delà les contrevenants risquent une saisie de la marchandise, une amende, et même de la prison en fonction de la quantité. En 2019, 8.6 tonnes de tabac ont été saisies, et 15 dossiers ont été renvoyés devant un tribunal avec parfois des peines de prison de 6 mois.