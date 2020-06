Réouverture des frontières : la douane s'attend à une hausse de la contrebande de tabac en Alsace

C'est l'une des conséquences directes de la réouverture de la frontière franco-allemande : le marché noir du tabac est en augmentation. Pour le freiner, la douane multiplie les opérations de contrôle sur différents points stratégiques.

Postés à la sortie du Pont de l'Europe, les dix douaniers, masques sur la bouche, ordonnent à certaines voitures de se ranger sur le bas-côté. A l'aide d'un chien de détection, ils inspectent le coffre et l'habitacle du véhicule à la recherche de marchandises de contrebande.

Une revient souvent : le tabac. "Nous pensons que la fraude au tabac et aux cigarettes va reprendre très fortement", déclare Estelle Rocklin, cheffe divisionnaire des douanes. "Pendant le confinement, les organisations criminelles ont été contrariées par les difficultés d'approvisionnement", ajoute t-elle.

Strasbourg, point d'entrée du trafic de tabac

Le tabac, et sa déclinaison en cigarettes et cigares, vient principalement des pays de l'Est de l'Europe. Si les douaniers choisissent le Pont de l'Europe, c'est parce qu'il est l'une des principales portes d'entrée entre l'Allemagne et la France. "Strasbourg et sa région sont les points d'entrées pour l'Europe de l'Est et les Balkans où les marchandises sont très peu chères" constate Estelle Rocklin.

"Plus d'une tonne de tabac saisie l'année dernière rien qu'à Strasbourg - Estelle Rocklin, cheffe divisionnaire des douanes

Un autre point de contact entre l'Allemagne et la France est surveillé par les douaniers. La ligne D du tramway, qui relie Strasbourg à Kehl, fait l'objet de contrôles, en coopération avec les agents de la CTS. "On arrête la rame pour que la douane fouille les passagers et nous, on en profite pour contrôler les titres de transport", indique Juliette Bindreiff, contrôleuse.

La ligne D du tramway , entre Kehl et Strasbourg, est surveillée par la douane. © Radio France - Julien Penot

Ramener des cigarettes d'Allemagne n'est pas interdit, mais les particuliers ne peuvent en ramener qu'en quantité limitée : quatre cartouches, soit 800 cigarettes maximum et un kilo de tabac par personne. En cas de fraude, votre marchandise est saisie et vous vous exposez à une amende calculée au prorata de la quantité de tabac transporté. Comptez 210 euros pour mille cigarettes lorsque vous dépassez les 800 autorisées.