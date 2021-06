Réouverture des salles de restaurants : "Un grand événement", estime Michel Bédu, président de l'Umih 54

Les salles de restaurant peuvent à nouveau s'allumer, s'animer et accueillir du public, en demi-jauge. Une étape essentielle pour tous les travailleurs de l'hôtellerie restauration. Ils sont plus de 6.000 salariés en Meurthe-et-Moselle.

Les nappes sur les tables, les lustres allumés, les serviettes pliées et le brouahaha de retour dans les restaurants et cafés... Les établissements sont autorisés à ouvrir en salle après sept mois de privations, avec cependant une jauge de 50%. France Bleu vous a fait vivre cette réouverture depuis la brasserie L'Excelsior à Nancy.

"C'est un grand événement pour les bars et restaurants, c'est formidable", estime Michel Bédu, président de l'Umih 54, l'Union des métiers et des Industries de l'hôtellerie en Meurthe-et-Moselle. La filière emploie plus de 6.000 salariés dans le département, qui travaillent dans près de 760 salariés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les réservations complètes jusqu'à la fin de la semaine

Alors que plusieurs établissements avaient décidé de rester fermés faute de terrasse, "cette fois les restaurants ouvrent tous, on revit enfin. Partout les restaurants sont complets jusqu'à la fin de la semaine, la clientèle a répondu tout de suite", se félicite le président de l'Umih.

Le service va enfin être possible en soirée, puisque le couvre-feu est décalé de 21h à 23h. En revanche, les gestes barrière restent obligatoires et la jauge dans les restaurants est limitée à 50%. Les clients doivent également s'inscrire dans un registre ou scanner un QR code. "C'est un peu contraignant mais on va s'y faire, il n'y a pas de réticence de la profession. L'important c'est de ne pas fermer à nouveau", martèle Michel Bédu.