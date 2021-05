Réouverture des terrasses en Occitanie : la vie reprend dans nos cafés et restaurants

Après plus de six mois de fermeture liés à l'épidémie de Covid-19, les terrasses des bars et restaurants rouvrent ce mercredi 19 mai. Journée spéciale "Tous en terrasse" sur France Bleu Occitanie avec des invités et nos reporters sur le terrain.