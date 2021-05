Réouverture des terrasses et couvre-feu à 21 heures : 75 infractions relevées dans le Nord

Alors que les terrasses ont repris du service et que le couvre-feu est passé à 21 heures, policiers et gendarmes ont été mobilisés mercredi pour s'assurer que le protocole était respecté. Dans le Nord, ils ont effectué 685 contrôles et relevé 75 infractions.

Un vent de liberté, mais avec tout de même des règles à respecter. Alors que les terrasses accueillent de nouveau les clients et que le couvre-feu est passé à 21 heures, les forces de l'ordre ont été mobilisées mercredi, pour s'assurer du respect des consignes. Il s'agissait plus d'accompagner que de verbaliser.

Dans le Nord, sur les 685 contrôles effectués, policiers et gendarmes ont tout de même relevé 75 infractions. Une grande majorité portait sur le non-respect de ce couvre-feu.

A Lille, 38 établissements ont été contrôlés. Les autorités ont ciblé les terrasses des bars et restaurants du Vieux-Lille et des quartiers Masséna-Solférino et Wazemmes. Si les commerçants avaient dans l'ensemble respecté le protocole sanitaire, quelques uns ont tout de même fait l'objet de rappels à la règle. Trois d'entre eux ont été verbalisés, et deux établissements se sont vus imposer une fermeture anticipée.

Dans le Vieux-Lille, le quartier de la Treille a été évacué en raison d'une trop forte affluence et 12 procès verbaux ont été dressés pour non-port du masque et du couvre-feu.

Cinq personnes ont également été interpellées, notamment pour jets de projectiles sur les forces de l'ordre.