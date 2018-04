Saint Valéry sur Somme

Depuis le sinistre à la pause déjeuner ce lundi 16 avril, l'établissement était fermé. Les élèves ont été renvoyés chez en début d'après midi. L'incendie n'a fait que des dégâts matériels, il n'y a pas eu de blessés. L'origine du sinistre n'a pas encore été déterminée, une enquête est en cours. Il pourrait s'agir d'un problème électrique. Les élèves de 6ème et 5ème peuvent réintégrer l'établissement ce mercredi matin, ce sera jeudi et vendredi pour les 4ème et 3ème. Sur ces deux jours les élèves de 6ème et 5ème ne seront pas accueillis.