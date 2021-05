EN IMAGES : beaucoup de monde dans les rues de Rouen pour la réouverture des terrasses

Les Rouennais ont investi en nombre les terrasses des bars et des restaurants mercredi pour leur réouverture. Il était difficile de trouver une place !

C'est le grand jour. Après six mois de fermeture, les terrasses des bars et des restaurants ont rouverts ce mercredi 19 mai. Même malgré ce temps incertain, les Rouennais étaient au rendez-vous et ont pris d'assaut les rares places disponibles. Un moment de légèreté qui avait manqué. Retour en images.

Une fanfare animait la place du vieux marché pour l'occasion © Radio France - Rudy Pupin

Ces amis se retrouvent autour d'un verre après plusieurs mois sans se voir © Radio France - Rudy Pupin

La rue de l’hôpital était bondée de monde à Rouen, difficile de trouver une place © Radio France - Rudy Pupin