Réparation et déblaiements ce matin après la tempête qui a frappé hier la Côte d'Azur. Plusieurs routes restent coupées dans le haut pays et c'est le grand nettoyage sur les routes du littoral. 500 foyers toujours privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes la neige collante a alourdi et cassé les réseaux dans le secteur de Tende, Fontan, Saint-Etienne de Tinée et Cuébris. 175 foyers sont touchés dans ces communes et un retour à la normale est prévu en fin de journée.

425 habitations sont aussi privées d'électricité à La Turbie, Menton, Drap, Contes, Castagnier, Lantosque et Guillaume. La tempête a endommagé le basse tension. Retour à la normale à la mie journée.

Hier les pompiers ont effectué 268 interventions

Plusieurs routes sont encore impraticables ce mardi sur le littoral et le haut pays en raison d'encombrement des voies et d'éboulement.

Voici le détail :

Estéron - Préalpes :

- Équipements spéciaux recommandés pour accéder à Gréolières-les-Neiges (RD 802),

- Risque de verglas.

Pays Grassois :

- Risque de verglas.

Moyen-Var :

- En raison d’un effondrement d’un talus, la RM 101 (Le Broc - route Pont Charles Albert, après le parking des Prés) est fermée à la circulation dans les deux sens, depuis le 11/12/2017 à 16h, durée indéterminée.

- Risque de chutes de pierre

- Risque de verglas

Haut-Var/Cians/Daluis :

- En raison d’un risque d’avalanche, la RD 2202 (Entraunes) est coupée dans les deux sens de circulation, après Entraunes en direction de Estenc, depuis le lundi 11 décembre 2017 à 9h30, pour une durée indéterminée,

- En raison d’un éboulement, la RD 28 (Rigaud) est coupée, dans les deux sens de circulation, 2 km avant le Moulin de Rigaud en direction de Beuil, depuis le 10/12/2017 à 5h45, pour une durée indéterminée. Déviation mise en place par les RD 6202, 4202, 902, 2202 et 28 via Puget-Théniers et Guillaumes.

- Risque de chutes de pierre.

- Verglas généralisé.

Tinée :

- Risque de chûtes de pierre.

- Équipements spéciaux obligatoires dès 1000m d’altitude.

- Verglas généralisé.

Vésubie :

- En raison d’un éboulement, la RM 31 (Venanson) est coupée, dans les deux sens de circulation, depuis le 11/12/2017 à 18h00, pour une durée indéterminée.

- Équipements spéciaux obligatoires dès 1500m d’altitude,

- Risque de chutes de pierre,

- Risque de verglas.

Menton/Roya/Bevera :

- Risque de chutes de pierre.

- Risque de verglas.

Paillon/Turini :

- Équipements spéciaux recommandés dès 1000m d’altitude,

- En raison d’un éboulement, la RD 2204 (Touët-de-l’Escarène) est fermée à la circulation dans les deux sens, entre Touët-de-l’Escarène et le hameau de St-Laurent, le 11/12/2017 à 17h pour une durée indéterminée.

- Risque de verglas.

Bande Littorale :

- En raison de coups de mer, la Promenade de la Plage (RM 6098 - Cagnes-sur-Mer) est fermée, dans les deux sens de circulation, depuis lundi 11 décembre 2017 à 5h, pour une durée indéterminée.

- Préalablement coupées en raison de coups de mer, les RD 52 et 6007 sont rouvertes dans les deux sens de circulation depuis le 12/12/2017 à 10h40.

- En raison de coups de mer la RD 6327 (Promenade Reine Astrid - Menton) est fermée, depuis le lundi 11 décembre 2017 à 10h, pour une durée indéterminée.

- En raison de coups de mer, le Boulevard du Midi Louise Moreau (Cannes) est fermé, entre le rond-point Etienne-Romano et le Quai Laubeuf, depuis le lundi 11 décembre 2017 à 13h, pour une durée indéterminée.