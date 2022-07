Réparations des violences sexuelles dans l'Église : un système "humiliant" pour une victime du père Ribes

Les premiers versements de réparation à des victimes de pédocriminalité dans l'Église catholique ont été effectués il y a quelques jours . Six victimes ont été dédommagées, selon un système de points, qu'une victime du père Ribes, dans la Loire, trouve "humiliant."

On ne connaît ni leur identité, ni le montant qu'elles ont perçu. Mais ces six victimes de pédo-criminalité sont les premières personnes à être indemnisées financièrement par l'Église catholique française pour le traumatisme qu'elles ont subi. Les associations de victimes de violences sexuelles dans l'Église dénoncent cependant un dispositif de réparations opaque, et même "humiliant," pour l'une des victimes du père Louis Ribes dans la Loire.

"Mettre des points sur la souffrance, c'est humiliant." A 53 ans, Annick Moulin fait partie des dizaines de victimes du père Louis Ribes. Décédé en 1994, le prêtre aurait commis des violences sexuelles et pédo-criminelles sur des dizaines d'enfants de la Loire dans les années 1970 et 1980. Dont Annick Moulin, qui a subi des attouchements de ses huit à ses douze ans.

Un barème de un à dix points

"Ils ont mis en place un système de gradation avec des points, suivant les abus qui ont été commis, et ce qui en a découlé sur la vie des personnes victimes." Le barème de l'INIRR (Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation), organe mandaté par l'Église, prévoit d'attribuer des points aux personnes qui réclament réparation. De un à dix points, selon la gravité des faits, la gravité des manquements de l'Église et la gravité des conséquences. Le montant maximal des réparations pouvant être versé a été fixé à 60.000 euros.

Mais Annick Moulin estime que ce barème ne prend pas suffisamment en compte les souffrances durables qui marquent les victimes. La ligérienne suit un traitement "depuis 1998, je suis antidépresseurs, sous anxiolytiques, j'ai des troubles anxieux généralisés. Les traumatismes liés à ça sont énormes."

Annick Moulin estime même que ce système va inciter les victimes les plus fragiles à ne pas demander réparation. Pour elle, ce barème servira "de bouclier à l'Église, tout simplement."