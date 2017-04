[Repas démocratiques] Des azuréens prennent la parole dans la campagne présidentielles

La rédaction de France Bleu Azur a réuni 15 auditeurs autour de la table de notre chef Christian Plumail , motivés pour venir aborder es thèmes récurrents de la campagne. L'appel a participation a été lancé le mois dernier sur Francebleu.fr.

Tous les jours retrouvez ces azuréens, que l'on entend peu dans les médias qui nous parlent de leur vie, leur travail, leur famille et surtout de leur préoccupations pour la France de demain. Beaucoup d"incertitude autour de cette élection présidentielle mais également des déceptions et des espoirs. Un sentiment de ne pas être entendus et connus des candidats. Tous soulignent la distance entre eux et les prétendants à la fonction présidentielle et ils le regrettent .

Chaque jour, retrouvez les échanges et les commentaires en fin d'émission des soutiens des candidats, car ces militants et porte-paroles ont été sollicités pour entendre la vérité du quotidien.

LUNDI 10 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Lisa, Lydia, Sébastien, Yann et Christian et Eric Boizet pour François Asselineau candidat Union Populaire Républicaine

MARDI 11 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Lisa, Lydia, Sébastien, Yann et Christian et Paul Cuturello pour Benoît Hamon Parti Socialiste

MERCREDI 12 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Lisa, Lydia, Sébastien, Yann et Christian et Patrick Bellois pour Philippe Poutou Nouveau Parti Anticapitaliste

JEUDI 13 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Myriam, Alice, Jean-Philippe, Henri, Alexis et Philippe Carenzo pour Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise

VENDREDI 14 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Myriam, Alice, Jean-Philippe, Henri, Alexis et Agnès Benkemoun pour Nathalie Artaud Lutte Ouvrière

LUNDI 17 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Jean-Philippe, Alexis, Alice, Myriam et Henry et Olivier Bettati pour Marine Le Pen Front National

MARDI 18 AVRIL | Réécoutez l'émission avec Bernard, Géraldine, Isabelle, Bernard et Léonard et Sophie Mori, pour Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan

MERCREDI 19 AVRIL | | Réécoutez l'émission avec

JEUDI 20 AVRIL | Réécoutez l'émission avec

VENDREDI 21 AVRIL | Réécoutez l'émission avec