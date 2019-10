Un garçon de 17 ans était à bord d'une voiture volée, ce samedi soir à Chambéry, quand il a été repéré par la brigade anti-criminalité. Il a pris la fuite et, poursuivi par la police, a finit sa course à Challes-les-Eaux dans un muret qui entourait une maison.

Chambéry : une course poursuite entre un mineur et la police finit dans un muret

Chambéry, France

C'est une scène digne d'un film qui s'est déroulée hier soir à Chambéry. Il est 23h30 quand une brigade de la BAC, la brigade anti-criminalité, repère Faubourg Montmélian un jeune homme à bord d'une voiture volée. Le garçon de 17 ans percute la voiture de police et prend la fuite en roulant notamment sur la piste cyclable. Les policiers le poursuivent et, malgré un pneu crevé, arrivent à garder sa trace.

La course poursuite dure une dizaine de minutes et se déroule entre Chambéry et Challes-les-Eaux. Les deux véhiculent terminent finalement leur route dans un muret qui entoure une maison. Aucun blessé n'est à déplorer. L'adolescent, originaire de Barby, était sous l'emprise de produits stupéfiants. Il a été placé en garde à vue pour notamment : recel de vol, refus d'obtempérer ou encore mise en danger de la vie d'autrui.