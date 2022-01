"On reprend ce qui se faisait dans le temps" : en Dordogne, il est le premier à produire du lait de foin

Le lait de foin, vous connaissez ? Non, et c'est bien normal, le produit ne compte qu'un seul ambassadeur en Dordogne pour l'instant. Philippe Garat, éleveur en bio à Saint-Saud Lacoussière dans le nord de la Dordogne, s'est lancé dans ce nouveau label il y a trois ans. Il était l'invité de la Nouvelle Eco ce vendredi 21 janvier sur France Bleu Périgord.

Nouveau label, mais pas vraiment une nouveauté : "On ne fait que reprendre ce qui se faisait il y a quelques dizaines d'années, parce qu'on exclut tout aliment fermenté qui permet certes de meilleurs rendements, mais qui entraîne aussi de la surproduction comme on en connaît actuellement en bio", explique Philippe Garat.

Seulement deux producteurs en Nouvelle-Aquitaine

"Ce label est complètement inconnu", reconnaît l'éleveur. Ils ne sont que 70 producteurs en France, dont deux en Nouvelle-Aquitaine, lui et un éleveur en Charente-Maritime. L'appellation existe depuis seulement 2016. C'est une "Spécialité Traditionnelle Garantie", qui certifie une alimentation sans OGM composée à 75% d’herbe ou de foin.

C'est aussi plus compliqué à produire que du lait conventionnel : "On se retrouve avec des vaches qui sont comme des abeilles, le lait est fonction de la nourriture et de comment sera le foin, le lait change de goût comme le miel", explique l'éleveur. "On n'a pas de gros troupeaux, on n'a pas de grands rendements" : pour 50 vaches dans son troupeau, il doit avoir 50 hectares de pâture.