Reprise de l'incendie en Corse-du-Sud : le village de Sari et le hameau de Togna confinés

Les vents violents provoqués par la tempête Ciara ont ravivé les flammes en Corse-du-Sud. Cet important incendie, qui a déjà ravagé plus de 1 500 hectares la semaine dernière, est de nouveau actif et progresse désormais vers la commune de Sari-Solenzara. Une mesure de confinement a été déclenchée.

Corse, France

L'île de beauté est en proie aux flammes. En Haute-Corse, 300 hectares ont été parcourus par les flammes à Ometa di Tuda. Dans le sud de la Corse, les vents violents, provoqués par la tempête Ciara, ont ravivé l'incendie de Quenza/Solaro. Le feu progresse désormais vers la commune de Sari-Solenzara. Les secours ont été redéployés ce mardi et appellent la population à la plus grande vigilance.

Le village de Sari et le hameau de Togna confinés

Les vents violents, atteignant plus de 140km/h, soufflent depuis ce mardi matin sur les reliefs et sur la façade orientale de l’île et ont provoqué une reprise de l’incendie de Quenza-Solaro. Les flammes se dirigent désormais en direction du village de Sari. Par précaution, les secours sur place ont décidé de confiner le village de Sari et le hameau de Togna.

Aux alentours de Sari, les gendarmes de Porto-Vecchio visitent également toutes les maisons isolées pour demander à la population de rester confinée. A l'école de Solenzara, les parents ont été alertés et sont invités à récupérer leurs enfants plus tôt ce mardi soir. Afin de faciliter l'intervention des secours, les routes d'accès au village de Sari (RD 268 et 68) ont été fermées à la circulation.

Plus de 1 500 hectares détruits par les flammes

Pour faire face à cet incendie qui touche une nouvelle fois le Sud de l'île, de nouveaux renforts du continent sont attendus ce mardi, dans le courant de l’après-midi. Depuis la semaine dernière, ce sont au total plus de 1 500 hectares qui ont été ravagés par les flammes. Météo France a maintenu la vigilance orange pour vents violents pour les deux départements corses.

La préfecture de Corse-du-Sud rappelle aux habitants les consignes de comportement en cours :