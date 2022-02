Reprise de la SAM : comment la fonderie est devenue un enjeu politique à deux mois de la présidentielle

On en sait plus sur le projet d'une potentielle reprise de la SAM, la fonderie aveyronnaise, basée à Viviez qui a été liquidée en décembre laissant 365 salariés sans emplois. La Région Occitanie et le ministère de l'Economie ont confirmé, ce vendredi, financer les études menées par l'entreprise MH Industries, qui possède la fonderie Diace, à Vayrac, dans le Lot.

200.00 euros versés par l'Etat

En tout, l’entreprise lotoise va toucher 1,4 millions d'euros pour travailler sur le projet de la SAM. 1,2 millions seront financés par la Région Occitanie. Cette somme va permettre de créer une équipe de projet au sein de la fonderie Diace. Des salariés qui vont plancher sur le projet de reprise. Et puis les 200.000 € restants seront versés par l’Etat. Ils devraient permettre au patron de MH Industries de lancer des études financières (plans d’affaires, trajectoire financière) indispensables avant la reprise.

Mais Bercy insiste : le projet est intéressant, l’homme d’affaires, Matthieu Hede, a de l’expérience, mais rien n’est fait. Il n’y a pas encore de plan d’affaires. On ne sait pas encore, par exemple, quelles machines de la SAM il faudra racheter.

Objectif 2023

En tout cas, ce repreneur potentiel a, lui, été rassuré par ces annonces d’aides de la Région et de l’Etat. Jusqu’ici, il ne voulait pas du tout qu’on communique sur le nom de son entreprise. Avec ce 1,4 millions d’euros il sort donc de l’ombre. Les études vont durer jusqu’à cet été pour une renaissance potentielle de la fonderie de Viviez en 2023.

Enjeu pour la présidentielle.

En tout cas, les ex-salariés de la fonderie, en ne lâchant rien depuis la liquidation en décembre, sont devenus un symbole de l’industrie française qu’il faut sauver. Carole Delga a été la première a parler de la réindustrialisation possible du site. Et parce qu’elle a avancé, Bercy a finalement dû se pencher sur le dossier. Depuis quelques semaines, les annonces de la Région sur le sujet précédent de quelques heures ou quelques minutes celle de l’Etat. L’affrontement entre LREM et le PS à deux mois de la présidentielle se joue aussi en Aveyron. Au détriment parfois de ceux qui ont perdu leur travail et qui luttent depuis des mois. La Région a par exemple annoncé un nombre de salariés potentiellement repris dans le nouveau projet, avant de se rétracter pour ne pas créer de faux espoirs.

Usine occupée depuis presque 100 jours

Les ex-fondeurs ne sont en tout cas pas dupes de cette course à l'échalote. Ils sentent aussi que l’enjeu, c’est que leur usine occupée depuis presque 100 jours ne le soit bientôt plus. Histoire de pouvoir bien montrer, au moment de la présidentielle que le problème de la SAM est vraiment réglé.