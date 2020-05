Reprise des activités judiciaires à Bordeaux : "il faudra en moyenne dix mois d'attente"

Comment se passe la reprise d'activité à la cour d'appel ?

Vincent Lesclous, procureur général : En réalité avant la reprise il y a eu le confinement. Durant toute la période de confinement l'activité pénale a été très soutenue grâce à une organisation interne et à une politique pénale ciblant les principales infractions sur lesquelles nous ne voulions rien céder. C'est-à-dire des infractions aux règles de confinement ou des infractions liées au confinement comme les vols dans les pharmacies ou dans les véhicules d'infirmières.

Nous avons eu aussi une deuxième cible prioritaire : toutes les violences intra familiales. Elles ont représenté environ 35% des déferrements au parquet, ce qui est considérable et supérieur à la moyenne habituelle observée. En sachant que les parquets ont maintenu une activité de déferrement égal à la normal.

Alors que le nombre d'affaires étaient, à l'inverse, en diminution ?

Absolument, cela veut dire que l'urgence et les infractions prioritaires ont été traitées. Nous avons à peu près partout rétabli, toujours pour le pénal, l'immense majorité des audiences. En revanche nous n'accueillons que très peu de public à ces audiences, et, dans la plupart des juridictions, il y a des convocations décalées pour que tout le monde ne se rencontre pas à la même heure, dans la même salle d'audience. Cela ralenti donc un peu le rythme.

Cette crise arrive après deux mois de grève des avocats, cela veut dire que les délais vont s'allonger pour les justiciables ?

Nous avons des stocks de procédure qui se trouvent à tous les stades. Vous avez des stocks en cours d'enquête chez les policiers, les gendarmes, les douaniers etc. Vous avez des stocks à l'arrivée au tribunal qui n'ont pas été enregistrés ou traités pendant le confinement. Et puis vous avez les stocks qui auraient dû être jugés et qui ne l'ont pas été.

Ce stock n'est pas un stock abandonné, c'est un stock géré. Ceci étant, il va falloir l'écouler. Même si on essaye de l'orienter au mieux, le temps d'audience va devenir de l'or en barre ! Mais malgré tout il faut prévoir un délai assez important pour épuiser ces stocks, surtout qu'ils se surajoutent à ceux nés la grève des avocats.

En gros, il faut prévoir dix mois pour l'écoulement ces stocks, dix mois à partir de maintenant. C'est une approximation, ce chiffre peut évoluer.