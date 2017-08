Il se dénude à la préfecture et déclenche une alerte aux colis suspects en gare de Poitiers !

La gare a été évacuée et fermée de 16h30 à 17h30 à la suite de la découverte de trois colis suspects. Le propriétaire des bagages a été retrouvé. C'est un migrant qui les avait posés là à la mi-journée.

Vers 13h45, ce voyageur abandonne sa valise cadenassée et deux sacs dans la salle d'attente du hall d'accueil de la gare. Puis il monte en préfecture. Il réclame des papiers. Face au refus de l'administration, il vocifère, gesticule et finit même par se déshabiller et à se mettre en caleçon devant tout le monde, expliquant qu'il ne bougera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il souhaite !

Il set met nu pour avoir des papiers !

Interpellé, il est placé en garde à vue. Pendant ce temps, à la gare, une femme de ménage découvre les bagages abandonnés. Décision est prise de fermer la gare, de couper la circulation des trains et de faire venir des démineurs. Les voyageurs prennent leur mal en patience.

Le propriétaire des bagages

Finalement, les policiers parviennent à faire le rapprochement. Le propriétaire quitte le commissariat, il est conduit à la gare : "oui, les bagages sont bien à lui" nous explique une source policière. L'intervention des démineurs est annulée, la gare rouverte. Et le trafic reprend progressivement depuis 17h30.