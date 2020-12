Après des perturbations, le trafic TER va reprendre entre Blaisy-Bas et Tonnerre dans l'Yonne. Une pannée électrique est en cause.

Reprise du trafic TER entre Blaisy-Bas et Tonnerre

Le trafic TER va pouvoir reprendre ce mardi soir, entre Blaisy-Bas et Tonnerre dans l'Yonne, indique la direction des TER de Bourgogne-Franche-Comté sur son compte Twitter. La circulation a été très perturbée cet après-midi, et totalement interrompus dans les deux sens avec pas mal de retards. En cause une panne d'alimentation électrique, suite à la chute d'un arbre coupé par un riverain près d'une ligne électrique RTE.